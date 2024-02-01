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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

01.02.2024 12:36 | Son Güncelleme:
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Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı. Bugün gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrildi.

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 485 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 16.833 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.637 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 30.660 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 10.068 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 7.657 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0780'de seyrediyor.

GÖZLER İNGİLTERE MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINDA

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesiyle risk iştahının gerilediğini ifade ederek, bugün gözlerin İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarına çevrildiğini söyledi.

FED FAİZİ SABİT TUTTU

Dün, Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Powell da para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın mayısta faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin ihtimalin yüzde 71 olduğunu ifade etti.

Bugün BoE faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranı Avrupa'da ve ABD'de açıklanacak imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, Avro Bölgesinde bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ocakta yıllık yüzde 2,7 artmasını beklendiğini, aralıkta yıllık enflasyonun yüzde 2,9 olduğunu hatırlattı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Fed faiz Avrupa borsa karar
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