Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,69 artışla 642,5 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 yükselişle 10.709 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 25.542 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 artışla 52.116 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 kazançla 8.054 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,69 artışla 19.653 puanda bulunuyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ve tahvil piyasasında görülen hareketler küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Dün yüzde 5,30'la 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 5,24'te dengelendi. ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,62 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra bugün yüzde 5,56 seviyesine geriledi.

Dün yüzde 4,97 ile Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi de bugün yüzde 4,90'da dengelendi.

Söz konusu gelişmelere karşın Avrupa borsaları, küresel piyasalarda tahvil piyasasında görülen satış baskısının düne göre hafiflemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlenen yapay zeka konulu toplantıda önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelmesi sonrasında Avrupa'da teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH), yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre beklentilerin üzerinde büyüyerek yüzde 0,5 arttı. Yıllık bazda ise İngiltere'de GSYH'nin ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 1,4 arttığı görüldü.

Söz konusu veriyle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yüzde 85 ihtimalle faiz artırımına gitmesi tahmin ediliyor.

Öte yandan, makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda 0,5 puan düşüşle 97,9 puana indi. Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi de eylülde eksi 15,5'ten eksi 16,5'e geriledi.

Almanya'nın kamu borcu, ekonomideki toparlanma eğilimine rağmen altyapı, iklim yatırımları ve savunma sanayisine yönelik özel fon harcamalarının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde 2 trilyon 753,5 milyar avroya yükseldi.

Diğer taraftan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, AB'nin bu yıl aynı miktarda petrol ve doğal gaz için 100 milyar avrodan fazla ek ödeme yaptığını, ithal fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması gerektiğini bildirdi.

Fransa'da bu hafta açıklanacak bütçede yeni vergi artışlarının geleceğine yönelik beklentiler, Fransa borsasındaki düşüşte etkili oldu. Ülke borsası ayrıca gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde borç sorunu ve siyasi çıkmazdan kaynaklanan nedenlerle de baskı altında bulunuyor.

ABD'nin dizel ihracatını yasaklaması durumunda en fazla etkilenecek bölgelerden bir tanesinin Avrupa olacağına dair endişeler de Avrupa'da risk iştahını baskılıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelede daha sıkı bir duruş sergileyebileceği beklentileri ve Avrupa'da artan enerji fiyatlarının ekonomiye ilişkin endişeleri güçlendirmesiyle avro/dolar paritesi 1,1312'ye kadar geriledi ve Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır