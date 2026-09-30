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Hobi olarak başladı, 4 yıl sonra kendi markasını kurdu

Çorum'da satın aldığı arazide hobi amaçlı yöresel ürünler üretmeye başlayan Safiye Yılmaz, 4 yılın sonunda artan pazar deneyimi ve müşteri memnuniyetinin ardından, kendi adıyla markalaştırdı.

Hobi olarak başladı, 4 yıl sonra kendi markasını kurdu

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Safiye Yılmaz, 4 yıl önce satın aldıkları 3,5 dönümlük arazide domates, biber gibi ürünler yetiştirmeye başladı. Daha sonra arazinin bir kısmında bulunan ilçenin coğrafi işaretli lezzetlerinden olan "Osmancık karası" üzümleri ve yapraklarını değerlendirmek isteyen Yılmaz, annesinden "ak pekmez" yapmayı öğrendi.

Hobi olarak başladı, 4 yıl sonra kendi markasını kurdu 1

HOBİ OLARAK BAŞLADI KISA SÜREDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Safiye Yılmaz, iki kızı ve geliniyle yaptığı ürünleri semt pazarında satışa sundu. Ürünlerini sosyal medyada da paylaşan Safiye Yılmaz'ın hobi amacıyla başladığı üretim kısa sürede büyük ilgi görmeye başladı. Yetiştirdiği tavukların yumurtalarını kullanarak sebze püreli, ıspanaklı ve havuçlu erişte yapımına da başlayan Yılmaz, tarhana, kuşburnu ve salça gibi yöresel ürünleri de üreterek satıyor.

Artan pazar deneyimi ve müşteri memnuniyetinin ardından işini büyütmeye karar veren Yılmaz, kendi el emeği olan tüm doğal ürünleri "Safiye'nin Yöresel Ürünleri" adıyla markalaştırdı.

Hobi olarak başladı, 4 yıl sonra kendi markasını kurdu 2

"İNSANLAR ÇOK SEVDİLER"

Üretim serüvenine başlama sürecini anlatan Safiye Yılmaz, "Yöresel ürün merakım önceden de vardı. Bundan 4 yıl önce bu bağı satın almakla başladı. Bahçemdeki ektiğim domatesleri, patlıcanları kurutarak bu işe başladım. Sonra 3,5 dönümlük arazimin içinde 1,5 dönüm bağın yapraklarını, üzümlerini nasıl değerlendirebileceğimi düşündüm. Bunları komşulara vermekle bitmiyordu. Ben sosyal medya hesabım üzerinden satmak istediğim üzümün, yaprağı paylaştım.

Arkadaşlar, 'Safiye, bana 1 kilo, 2 kilo gönder' dedi. Sonra dedim ki 'erişte yapmaya başlayayım.' Tavukların yumurtalarını değerlendirmek acıyla erişte kesmeye başladım. İki kızım ve gelinimin yardımıyla tarhana, kuşburnu yapmaya başladık. Sonra 'biz neden pazara çıkmıyoruz' dedim.

Hobi olarak başladı, 4 yıl sonra kendi markasını kurdu 3

"KENDİ MARKAMIZI KURDUK"

Orada ürettiğim ürünleri satmaya başladım. Sonra bir akşam annem geldi, 'kızım sen bu bağın üzümlerini ne yapıyorsun, sana ak pekmez, yapmayı öğreteyim' dedi. Biz o akşam annemle pekmezi yapmaya başladık. Ben sonra bunları sosyal medya üzerinden hobi olarak paylaşmaya başladım. Sonra gören insanlar, 'Safiye bana da getir' derken, satışa başladık. İnsanlar çok sevdiler. Çorum'da düzenlenen gastronomi programlarına onlara davet edildik. Oralara gittik, ufkumuz açıldı. Ürünlerimizin patentini aldık. 'Safiye'nin Yöresel Ürünleri' adında kendi markamızı kurduk" dedi.

Hobi olarak başladı, 4 yıl sonra kendi markasını kurdu 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorum hobi
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