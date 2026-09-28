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Avrupa borsalarında İtalya hariç pozitif seyir

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında yakın zamanda ateşkes sağlanacağına ilişkin beklentilerin zayıflamasına karşın finans ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle İtalya hariç pozitif seyrediyor.

Avrupa borsalarında İtalya hariç pozitif seyir

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesiyle artan jeopolitik gerilim, Asya borsalarında ve ABD'de endeks vadeli kontratlarda düşüşlere sebep oldu.

Bu gelişmelere karşın Avrupa borsaları, finans ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 640,3 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 10.723 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 25.445 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 51.140 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 8.110 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 19.714 puanda bulunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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avrupa borsası
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