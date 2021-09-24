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  4. Aydem Yenilenebilir Enerji, Akköprü HES'i 650 milyon liraya 49 yıllığına işletecek!

Aydem Yenilenebilir Enerji, Akköprü HES'i 650 milyon liraya 49 yıllığına işletecek!

24.09.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydem Yenilenebilir Enerji, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihalede 605 milyon lira ile en yüksek teklifi vererek bünyesine kattığı Akköprü Hidroelektrik Santrali'ni (HES) 49 yıllığına işletecek.

Aydem Yenilenebilir Enerji, Akköprü HES'i 650 milyon liraya 49 yıllığına işletecek!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu gelişme sonrasında şirket, santral sayısını 26'ya çıkartarak kurulu gücünü 1020 megavattan 1135 megavata yükseltti.

Aydem Yenilenebilir Enerji'nin portföyüne kazandırdığı ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yer alan Dalaman Çayı üzerinde bulunan HES, 115 megavat kurulu güce sahip bulunuyor.

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Yıllık 343 gigavatsaat üretim kapasitesine sahip olan santral 187 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

HEDEFLERİ 5 YILDA 2 KATINA ÇIKMAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, Akköprü HES'in alımının şirket için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu adım, 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkararak 2 bin megavat seviyelerine ulaşma hedefimiz açısından çok önemli bir adım. Bu yatırım iştahıyla, yenilenebilir enerjiyi her zaman olduğu gibi odağımıza alarak portföyümüzü geliştirecek fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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