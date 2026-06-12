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Barış açıklamalarının ardından Borsa'da günlük yükseliş!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la barış mutabakatına vardıklarını açıklamasıyla birlikte Borsa İstanbul yükselişle açıldı. Bankacılık endeksinde ise yükseliş yüzde 6'yı aştı.

Barış açıklamalarının ardından Borsa'da günlük yükseliş!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile barış yapılacağını açıklamasıyla birlikte küresel piyasalarda da alım hareketleri görülmüştü.

Borsa İstanbul, İran ve ABD'den gelen barış mesajlarının ardından yükselişe geçti. Borsa İstanbul'da günlük yükseliş yüzde 2,20'nin üzerinde seyrediyor. Bankacılık endeksinde ise yükseliş yüzde 6'yı aştı.

Barış açıklamalarının ardından Borsa da günlük yükseliş! 1

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 168,57 puan ve yüzde 1,23 artışla 13.912,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,69, holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını söylemesiyle pozitif seyrediyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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