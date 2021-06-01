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Başkentgaz, Borsa İstanbul'un ilk doğalgaz dağıtım şirketi olacak

01.06.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz için onay alan Başkentgaz, 3-4 Haziran tarihlerinde hisse başına 9.72 TL fiyatla talep toplayacak. Doğalgaz dağıtım sektöründeki ilk halka arzı gerçekleştirecek şirket, son yılların en büyük halka arzlardan birine imza atmış olacak.

Başkentgaz, Borsa İstanbul'un ilk doğalgaz dağıtım şirketi olacak

Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyatla en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecek halka arz ile Torunlar Enerji’ye ait 175 milyon TL’lik nominal değerli paylar oransal dağıtım yöntemi ile satışa sunulacak.

BAŞKENTGAZ'IN BORSA KODU: BASGZ

Ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arz sonrasında Başkentgaz’ın halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. Başkentgaz, 'BASGZ' işlem kodu ile BİST Yıldız Pazar’da işlem görecek.

Halka açılacak hisselerinin yüzde 40’ı Torunlar Grubu ve çalışanlarına tahsis edildi. Halka arz edilecek payların yüzde 36’sı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 18’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 6’sı ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Başkentgaz, halka arz sonrası 510 milyon TL’yi de fiyat istikrarı için tahsis edecek. Bu rakam son yıllardaki halka arzlarda fiyat istikrarı için ayrılan en yüksek tutar.

CİRO 5.2 MİLYAR TL

Halka arz ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, "1.9 milyar TL net nakit varlığı bulunan şirketimizin, son 12 aylık dönemde cirosu 5.2 milyar TL, FAVÖK 841 milyon TL olarak gerçekleşti. En büyük özel doğalgaz dağıtım şirketi olarak Borsa İstanbul’a kote olmaya hazırlanan ilk doğal gaz dağıtım şirketi de biziz. Düzenli nakit ve kâr üreten bir şirketiz. Doğalgaz ihtiyacı hiç bitmeyecek. Dolayısıyla Başkentgaz, büyümeye ve kâr üretmeye devam edecek" dedi.

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2013 yılında özelleştirme idaresinden 1 milyar 162 milyon dolar ile Torunlar Enerji tarafından satın alınan Başkentgaz, sekiz yılda 270 milyon dolar yatırım gerçekleştirerek, abone sayısını 1 milyon 900 bine, şebeke uzunluğunu ise 13 bin kilometreye ulaştırdı. Bu performans ile Başkentgaz, özelleştirmeden bu yana yüzde 30’un üzerinde reel büyüme gerçekleştirdi.

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Başkentgaz’ın yatırımlarla büyüyen bir şirket olduğunun altını çizen Asım Yüksel, yılsonuna kadar 2 milyon aboneye ulaşmayı ve her yıl yeni 70 bin abone kazanmayı hedeflediklerini anlattı. Yüksel, "Bu yıl 525 milyon TL, önümüzdeki 6 yıllık dönemde ise 300 milyon dolarlık yatırım yapma hedefimiz var. Ankara’nın 25 ilçesi arasından nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu 17 ilçesine doğal gaz dağıtımı yapıyoruz. Bu ay Ayaş, Çamlıdere, Nallıhan, Güdül ve Evren ilçelerine doğalgazı ulaştırmak için çalışmaları başlattık. Bu yatırımlarla Ankara’da doğal gaz kullanmayan ilçe kalmayacak" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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