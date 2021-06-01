Başkentgaz, Borsa İstanbul'un ilk doğalgaz dağıtım şirketi olacak

Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyatla en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecek halka arz ile Torunlar Enerji’ye ait 175 milyon TL’lik nominal değerli paylar oransal dağıtım yöntemi ile satışa sunulacak.

BAŞKENTGAZ'IN BORSA KODU: BASGZ

Ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arz sonrasında Başkentgaz’ın halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. Başkentgaz, 'BASGZ' işlem kodu ile BİST Yıldız Pazar’da işlem görecek.

Halka açılacak hisselerinin yüzde 40’ı Torunlar Grubu ve çalışanlarına tahsis edildi. Halka arz edilecek payların yüzde 36’sı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 18’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 6’sı ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Başkentgaz, halka arz sonrası 510 milyon TL’yi de fiyat istikrarı için tahsis edecek. Bu rakam son yıllardaki halka arzlarda fiyat istikrarı için ayrılan en yüksek tutar.

CİRO 5.2 MİLYAR TL

Halka arz ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, "1.9 milyar TL net nakit varlığı bulunan şirketimizin, son 12 aylık dönemde cirosu 5.2 milyar TL, FAVÖK 841 milyon TL olarak gerçekleşti. En büyük özel doğalgaz dağıtım şirketi olarak Borsa İstanbul’a kote olmaya hazırlanan ilk doğal gaz dağıtım şirketi de biziz. Düzenli nakit ve kâr üreten bir şirketiz. Doğalgaz ihtiyacı hiç bitmeyecek. Dolayısıyla Başkentgaz, büyümeye ve kâr üretmeye devam edecek" dedi.