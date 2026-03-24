Beklentiler değişti! UBS'ten hisse senetleri için dikkat çeken karar

UBS Global Wealth Management, Avrupa ve Euro Bölgesi başta olmak üzere birçok bölgeye ilişkin hisse senedi beklentilerini güncelledi. Kurum, yayımladığı strateji notunda bazı piyasalarda aşağı yönlü revizyona giderken, İsviçre ve belirli sektörlerde görünümünü iyileştirdi.

UBS, Avrupa ve Euro Bölgesi genelindeki hisse senetlerine yönelik tavsiyesini aşağı yönlü revize ederek "NÖTR" seviyesine indirdi. Kuruluş, bölgedeki piyasalara ilişkin temkinli duruşunu artırdı.

HİNDİSTAN HİSSELERİ DE "NÖTR" SEVİYEYE ÇEKİLDİ

Strateji güncellemesi kapsamında Hindistan hisse senetleri için de tavsiye "NÖTR" olarak belirlendi. Böylece banka, gelişen piyasalara yönelik beklentilerinde de daha dengeli bir yaklaşım benimsedi.

İSVİÇRE HİSSELERİNDE GÖRÜNÜM İYİLEŞTİ

UBS, İsviçre hisse senetlerine yönelik değerlendirmesini yukarı yönlü revize ederek tavsiyesini "ÇEKİCİ" seviyesine yükseltti. Bu adım, ülke piyasalarına yönelik olumlu beklentilerin öne çıktığını gösterdi.

SAĞLIK SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Sektörel bazda yapılan değerlendirmelerde ise Avrupa sağlık hizmetleri sektörü için görünüm yukarı yönlü revize edildi. Söz konusu sektörün notu "çekici" kategorisine yükseltildi.