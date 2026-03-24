Beklentiler değişti! UBS'ten hisse senetleri için dikkat çeken karar

UBS Global Wealth Management, küresel hisse senedi piyasalarına yönelik beklentilerini güncelledi. Kurum, Avrupa ve Euro Bölgesi başta olmak üzere bazı bölgeler için görünümünü aşağı yönlü revize ederken, İsviçre ve belirli sektörlerde daha olumlu bir tablo çizdi.

Begüm Özkaynak

UBS Global Wealth Management, Avrupa ve Euro Bölgesi başta olmak üzere birçok bölgeye ilişkin hisse senedi beklentilerini güncelledi. Kurum, yayımladığı strateji notunda bazı piyasalarda aşağı yönlü revizyona giderken, İsviçre ve belirli sektörlerde görünümünü iyileştirdi.

UBS, Avrupa ve Euro Bölgesi genelindeki hisse senetlerine yönelik tavsiyesini aşağı yönlü revize ederek "NÖTR" seviyesine indirdi. Kuruluş, bölgedeki piyasalara ilişkin temkinli duruşunu artırdı.

HİNDİSTAN HİSSELERİ DE "NÖTR" SEVİYEYE ÇEKİLDİ

Strateji güncellemesi kapsamında Hindistan hisse senetleri için de tavsiye "NÖTR" olarak belirlendi. Böylece banka, gelişen piyasalara yönelik beklentilerinde de daha dengeli bir yaklaşım benimsedi.

İSVİÇRE HİSSELERİNDE GÖRÜNÜM İYİLEŞTİ

UBS, İsviçre hisse senetlerine yönelik değerlendirmesini yukarı yönlü revize ederek tavsiyesini "ÇEKİCİ" seviyesine yükseltti. Bu adım, ülke piyasalarına yönelik olumlu beklentilerin öne çıktığını gösterdi.

SAĞLIK SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Sektörel bazda yapılan değerlendirmelerde ise Avrupa sağlık hizmetleri sektörü için görünüm yukarı yönlü revize edildi. Söz konusu sektörün notu "çekici" kategorisine yükseltildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
UBS hisse hisse senetleri
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

