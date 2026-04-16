İslam Memiş gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi!

Küresel gerilimler, altın fiyatlarını etkiliyor. Hem jeopolitik risklerin hem de piyasalardaki belirsizliklerin etkisi ile sarı metalde nelerin beklendiği merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, değerlendirmede bulundu.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

ABD ile İran’ın arasında müzakere sürecinde taraflarda yeniden masaya oturmayı onaylamış olsa takvim daha ayarlanması. 28 Şubat’tan bu yana devam eden savaştaki müzakere süreçlerinde belirsizlik devam ediyor. Son süreçteki gelişmeler yakından takip edilirken bir yandan da altın yatırımcı sarı metaldeki son durumu takip ediyor.

2 AYDIR BELİRSİZLİK HÂKİM

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son 1 haftadır yaşanan yükselişe dikkat çekti. Memiş, bu hareketin barış beklentileri ile bağlantılı olup olmadığını kaydetti. Memiş, son iki aydır piyasalarda belirsizliklerin hakim olduğunu kaydetti ve bunun yıl sonuna kadar devam edeceğini vurguladı.

“KALICI YÜKSELİŞTEN BAHSETMEK ZOR”

ABD ile İran’ın barış sağlaması durumunda ons altının 5100–5200 dolar seviyesine gelebileceğini savaşın devamı halinde ise 4650 destek, 4400’e geri çekilme riski olabileceğini belirtti. Memiş, “4900 dolar kritik direnç. Bu seviye kırılmadan kalıcı yükselişten bahsetmek zor” şeklinde konuştu.

Gram altının ise barış ihtimalinde kısa vadede 7 bin ile 7 bin 500 TL seviyesine yükselebileceğini yaz aylarında ise 8 bin TL’nin üzerine çıkabileceğini kaydetti ve “Bu yüzden fiyat değil, miktar önemli” değerlendirmesini yaptı.
BORCU OLAN VEYA DÜĞÜN YAPACAKLAR DİKKAT!

Altında işçilik farklarının kapanmasının da alım fırsatı sunduğunu belirten Memiş, özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için mevcut dönemin değerlendirilebileceğini söyledi.

“ACELE ETMEZDİM”

Bu soruya temkinli yaklaşan Memiş, "Eğer faizin büyük bölümü ödenmişse altını satmaya gerek olmayabilir. Ben şahsen acele etmezdim" dedi.
ŞU AN ALTIN ALINIR MI?

Belirsizliğin yüksek olduğunu vurgulayan Memiş, net bir yön yerine dengeli strateji önerdi:
“Belirsizlik yüzde 50-50. Bu yüzden yarı yarıya pozisyon almak mantıklı olabilir.”

gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın ons altın İslam Memiş
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

