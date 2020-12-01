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Beşiktaş yatırımcısını sevindirirken, Fenerbahçe üzdü

BORSA HABERLERİ  | 01.12.2020 12:21 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında kasım ayında yatırımcısına en fazla yüzde 12,3 ile Beşiktaş kazandırdı.

Beşiktaş yatırımcısını sevindirirken, Fenerbahçe üzdü

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında kasım ayında yatırımcısına en fazla kazandıran Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, tek kaybettiren ise Fenerbahçe Futbol AŞ oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi kasım ayında yüzde 3,4 değer kazandı.

Analistler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlanmasıyla ödeme probleminin çözüldüğünü ve bunun da genel anlamda spor şirketlerine olumlu yansıdığını belirtti.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında kasım ayında yatırımcısına en fazla yüzde 12,3 ile Beşiktaş kazandırdı. Analistler, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetlerle zirveye biraz daha yaklaşan Beşiktaş'ın yeşil saharalarda yakaladığı çıkışını borsada da sürdürdüğünü ifade etti.

Söz konusu dönemde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri yüzde 11,2, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 5,5 artış kaydetti.

Kasım ayında Fenerbahçe'nin hisseleri ise yüzde 4,8 değer kaybetti.

Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvede önemli kayıplar yaşadı. Analistler, ligde ilk 7 haftada yenilmeyen sarı-lacivertlilerin son 3 maçta 2 kez mağlup olduğunu vurgulayarak, Fenerbahçe'nin ligde son zamanlarda gösterdiği düşük performansın hisselerine de yansıdığını aktardı.

11 AYIN EN ÇOK KAZANDIRANI FENERBAHÇE

Kasım ayında yatırımcısını üzen Fenerbahçe, ocak-kasım döneminde ise yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Fenerbahçe, ocak-kasım döneminde yatırımcısına yüzde 128,5 kazandırdı.

Söz konusu dönemde, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 97,2, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 85,7, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 33,9 yükseldi.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP

Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi Fenerbahçe oldu. Kasım ayını 3 milyar 272 milyon 278 bin 800 TL piyasa değeriyle tamamlayan Fenerbahçe'yi 2 milyar 35 milyon 800 bin TL piyasa değeriyle Galatarasaray, 1 milyar 2 milyon 296 bin 275 TL ile Trabzonspor, 787 milyon 200 bin TL piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

KAYNAK:AA

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