FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Best Brands (BESTE) 8 endekse dahil olacak! İşlem tarihi belli oldu

Borsa İstanbul, Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. (BESTE) paylarının 11 Şubat 2026 itibarıyla Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağını ve şirketin aynı tarihten itibaren 8 endekse dahil edileceğini duyurdu.

Best Brands (BESTE) 8 endekse dahil olacak! İşlem tarihi belli oldu
Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul, 10 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı duyuruyla, Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. (BESTE) paylarına ilişkin endeks değişikliklerini kamuoyuna açıkladı.

Açıklamaya göre BESTE payları, 11 Şubat Çarşamba günü itibarıyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

8 ENDEKSE BİRDEN DAHİL EDİLECEK

Borsa İstanbul'un duyurusunda, Best Brands Grup Enerji paylarının işlem görmeye başlamasıyla birlikte sekiz farklı endeks kapsamına alınacağı bildirildi.

Buna göre şirket payları şu endekslere dahil edilecek;

-BIST Tüm
-BIST Tüm-100
-BIST Ana
-BIST Halka Arz
-BIST Katılım Tüm
-BIST Hizmetler
-BIST Elektrik
-BIST İstanbul

Endeks hesaplamalarında, şirketin 188,2 milyon adet payı ile yüzde 29 fiili dolaşım oranı esas alınacak.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avgadiç bu kez de yurt dışına gidenler için düzenleme önerdiAvgadiç bu kez de yurt dışına gidenler için düzenleme önerdi
Türkiye’nin dev sıvı yağ markası satıldıTürkiye’nin dev sıvı yağ markası satıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Endeks Borsa İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.