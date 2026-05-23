Emekli zammında kritik viraj! İsa Karakaş, en düşük emeli maaşı için kulis bilgisi verdi

Emeklilerin gözü kulağı Temmuz ayındaki zamma kilitlenmişken, SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan emeklileri üzecek haber geldi.

SGK Uzmanı Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %17,5 - %19,5 aralığında bir artış öngördü. Karakaş, kanuni mecburiyet gereği, temmuz ödeme tarihlerinden itibaren bir önceki altı aylık döneme ait TÜFE oranındaki artışın maaşlara yansıtılması gerektiğini vurguladı.

3 HAZİRAN KRİTİK TARİH

Karakaş, "Maaşların son şeklini alacağı o kritik viraja şurada iki aydan az bir zaman kaldı. 3 Haziran 2026 Çarşamba günü ilan edilecek olan mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte, emekli maaş güncellemesi iyice belirginleşecektir" dedi.

TÜİK tarafından ilan edilen resmî verilere göre, nisan ayı itibarıyla emekli maaşlarına yansıyacak kümülatif artış rotası netleşti.

01-2026

TÜFE (Yıllık % Değişim): 31,53

TÜFE (Aylık % Değişim): 2,96

02-2026

TÜFE (Yıllık % Değişim): 30,65

TÜFE (Aylık % Değişim): 4,84

03-2026

TÜFE (Yıllık % Değişim): 30,87

TÜFE (Aylık % Değişim): 1,94

04-2026

TÜFE (Yıllık % Değişim): 32.37

TÜFE (Aylık % Değişim): 4,18

Ocak, şubat ve mart aylarının kümülatif toplamı olan %10,04’lük artışa, nisan ayının %4,18’lik verisi eklendiğinde kümülatif enflasyon tam %14,64 seviyesine ulaştığını belirten Karakaş, Bağ-Kur emeklisinin cebine koyacağı %14,64’lük maaş güncellemesinin yasa gereği kesinleştiğini söyledi.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki projeksiyonlara göre, önümüzdeki iki ayın enflasyon beklentisi; mayıs ayında 1,89, haziran ayında ise 1,52 olarak tahmin edilmektedir. Karakaş, bu verilere göre kümülatif hesaplama işletildiğinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin maaşında %18,58 oranında bir güncelleme ihtimali doğduğunu söyledi.

EMEKLİYE NE KADAR ZAM GELECEK?

Karakaş, "TÜİK mayıs ayında 1,50 ve haziran ayında 1,50 oranında rakamlar açıklasa bile, neticede karşımıza %18’i aşan (%18,10 oranında) bir güncelleme çıkmaktadır. Sınır boylarındaki savaş durumunu, dış faktörleri ve TÜİK’in önceki açıklamalarından kaynaklanan öngörülerimizi harmanladığımız en kötü senaryoda ise; anılan emeklilerin maaş güncellemesinin %17,5’tan az ve %19,5’tan fazla olamayacağını tahmin etmekteyim" dedi.

Uzman isim, Bu bağlamda; Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile ciddi ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının beklentileri topluca irdelendiğinde, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın %17,5 ila %19,5 bandında seyredeceğini açıkladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı için büyük bir merak olduğunu bildiren Karakaş, "Hükûmetin bu uygulamayı tamamen sonlandırıp sadece sosyal yardıma muhtaç olanlara destek vereceği yönündeki söylemler, milyonlarca emekliyi 20 bin TL sınırında sabitleme riski taşımaktadır" şeklinde konuştu.

KRİTİK KULİS BİLGİSİ PAYLAŞTI

Peki emekliler için bir seyyanen zam veya refah payı bu temmuzda verilecek mi?

Karakaş, Ankara'dan aldığı kulis bilgilerinin refah payı ve seyyanen zam konusunda olumsuz olduğunu söyledi.