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BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 24 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS), 24 Temmuz Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 23 Temmuz Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 390,50 TL kapanış, %-2,31 değişim ve 3,82 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 24 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 0,75%
AKSEN -10,00%
ALARK -0,65%
AEFES -2,62%
ASELS 1,69%
ASTOR 2,33%
BTCIM -2,26%
BIMAS -2,31%
BRSAN -1,33%
CANTE 1,55%
CIMSA -0,89%
CCOLA -0,98%
DSTKF 0,00%
ECILC -1,36%
EFOR 2,17%
EKGYO -2,34%
ENKAI -1,21%
EREGL 4,64%
FROTO -2,52%
GARAN -0,71%
GUBRF -1,22%
GLRMK -0,79%
HEKTS 1,30%
ISCTR -0,46%
KRDMD 0,48%
KTLEV -3,43%
KCHOL -2,99%
KUYAS 9,99%
MIATK -0,60%
MGROS -1,33%
OYAKC -2,25%
PASEU -0,87%
PGSUS -1,60%
PETKM 1,53%
SAHOL -1,29%
SASA 0,38%
SISE 0,14%
HALKB -1,94%
TAVHL -5,81%
TOASO -3,78%
TRMET 9,93%
TUPRS 0,24%
TRALT 1,42%
THYAO -2,57%
TTKOM -5,12%
TCELL -5,41%
TURSG -2,20%
ULKER -1,15%
VAKBN -0,59%
YKBNK 0,36%
Hande Dağ

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi 23 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde güne 399,00 TL’den başladı. Seans içinde 401,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 388,75 TL görüldü ve günü 390,50 TL’den kapattı.
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi için 23 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,31 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,82 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 9,68 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 390,50 TL, 399,75 TL, 393,00 TL, 400,00 TL, 386,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 386,00 TL – 400,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesinin 23 Temmuz Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 377,40 TL, 52 günlük ortalama 381,26 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 384,00 TL ve 378,00 TL destek, 398,00 TL ve 406,00 TL direnç noktalarıdır.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 24 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 1

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 24 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
312.75
17.683.766.061,00
% -2.57
18:10
TRALT
50.55
16.286.358.672,65
% 1.42
18:10
ASELS
376.25
15.308.780.718,25
% 1.69
18:10
SASA
2.65
12.586.725.851,05
% 0.38
18:10
BIGEN
117
11.408.780.010,45
% 9.96
18:10
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