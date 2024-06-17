Bir şirket daha halka arz oluyor! Efor Çay'ın talep toplama tarihleri 26-27-28 Haziran

Borsa İstanbul'da gong bu kez Efor Çay için çalacak. Efor Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında 26-27-28 Haziran 2024 tarihlerinde sabit fiyat ile talep toplanacak. Efor Çay'ın sermayesinin 300 milyon TL'den bedelli artırımla 363 milyon TL'ye çıkarılması sırasında oluşan 63 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek. Mevcut ortak İbrahim Akkuş'a ait 27 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Böylece toplam halka arz miktarı 90 milyon TL olacak.

Cnbc-e'de yer alan habere göre, Halk Yatırım tarafından gerçekleştirilecek halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 14,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

BORSA İSTANBUL PAY KODU

Şirketin Borsa İstanbul pay kodu "EFORC" olarak belirlendi.

Efor Çay'ın dökme, demlik, bardak poşet, bitki, meyve ve form çayı olmak üzere 55 farklı ürünü bulunuyor. Şirket bugün itibarıyla Trabzon-Of, Artvin-Arhavi'de iki yaş çay üretim tesisi ve İstanbul-Tuzla'da çay paketleme tesisi olmak üzere toplam 49.000 m2'lik üç tesisinde 60.000 ton yıllık üretim kapasitesine sahip.

Efor Çay'ın bağlı ortaklığı Efor Gübre ise Samsun Tekkeköy'de toplam 36.000 m2 alanda, 18.000 m2 kapalı depolama alanı, 1.200 m2 idari binası ve 11.219 m2 antrepo alanıyla faaliyetlerine devam ediyor. Yıllık 59.000 ton gübre satışı gerçekleştiren şirket, 2024 yılında gübre üretimine başlamayı hedefliyor.

Efor Çay'ın madencilik alanındaki kömür faaliyetleri ise Samsun, Rize ve Trabzon'da yer alan toplam 32.900 m2'lik tesislerinde sürdürülüyor. Bu faaliyetleri doğrultusunda şirketin yıllık 329.000 ton kömür satışı bulunuyor.







