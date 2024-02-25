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Bir şirket daha halka arz oluyor: Talep toplama tarihleri belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.02.2024 11:12
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Borsa İstanbul'da bir şirket daha halka arz oluyor. Mogan Enerji'nin talep toplama tarihleri 28 - 29 Şubat ve 1 Mart olarak açıklandı.

Bir şirket daha halka arz oluyor: Talep toplama tarihleri belli oldu

Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin halka arzında 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanacak. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılacak halka arzın büyüklüğü 2 milyar 976 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 10,76 olacak.

Mogan Enerji'nin 2,23 milyar TL olan mevcut sermayesinin 2 milyar 440 milyon 108 bin TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 210 milyon 108 bin TL pay ile mevcut ortaklardan Müşfik Hamdi Yamantürk’ün sahip olduğu 26 milyon 263 bin 500 TL nominal değerli B grubu ve Tevfik Yamantürk’ün sahip olduğu 26 milyon 263 bin 500 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 262 milyon 635 bin TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, TSKB ve İş Yatırım Menkul Değerler'in aracılık edeceği halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halka arzda yüzde 80 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20 yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat ayrıldı.

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