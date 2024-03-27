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Bir şirket daha halka arz oluyor: Talep toplama tarihleri belli oldu

27.03.2024 14:43
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IC grubu ilk halka arzını IC Enterra Yenilenebilir Enerji ile yapıyor. Halka arz büyüklüğünün 3,7 milyar TL olacağı öngörüldüğü belirtildi. Şirketin talep toplayacağı tarihler de duyuruldu.

Bir şirket daha halka arz oluyor: Talep toplama tarihleri belli oldu

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Borsa İstanbul’da yatırımcıları ile buluşmaya hazırlanıyor. Halka arz büyüklüğünün 3,7 milyar TL olacağı öngörülen IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin üst yönetimi, hedeflerini ve sektördeki gelişmeleri paylaştı.

IC Holding CEO’su Murad Bayar, “IC grubunun enerji şirketlerinden IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı dolayısıyla heyecanlıyız. Çünkü bu grubumuz bünyesinde halka arz yönünde atılan ilk adım olma özelliğini taşıyor. 1969 yılında temelleri atılan grubumuz faaliyetlerini inşaat, enerji, turizm, altyapı, ulaştırma ve sanayi sektörlerinde sürdürüyor. Halk arz sürecimizi yöneten konsorsiyum liderlerimiz Ak Yatırım, İş Yatırım ve Ziraat Yatırım’a teşekkür ederim” dedi.

Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da ENTRA kodu ile işlem görmeye başlanılacağını ve halka arzda 27-29 Mart tarihleri arasında talep toplanacağını belirtten IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, “Hedefimiz yenilenebilir enerji projelerimizle ülkemizin enerji talebine yanıt üretirken, yeni istihdam oluşturmak ve yerel ekonomiye destek olmak." diye konuştu.

Kızılok şu ifadeleri kullandı:

"Halka arzdan elde ettiğimiz gelirin büyük bölümünü yeni yatırımlarda kullanarak, bir yandan şirketimizin gelirlerini artıracak projeleri sektörümüze kazandırmak, diğer yandan ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sunmak istiyoruz. Gerçekleştireceğimiz halka arz ile yatırımcılarımızı sürdürülebilir bir büyümeye ve sürdürülebilir bir geleceğe ortak olmaya davet ediyoruz”

(İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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