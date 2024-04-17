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Bir şirket daha halka arzda talep toplamaya başladı, hisse bedeli belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.04.2024 10:53
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Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin halka arzında talep toplama başladı. Halka arz edilecek hisselerin yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

Bir şirket daha halka arzda talep toplamaya başladı, hisse bedeli belli oldu

Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin halka arzı, RGYAS borsa kodu ile Ak Yatırım ve Deniz Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 19 Nisan'a kadar sürecek.

HİSSE BEDELİ BELLİ OLDU

Halka arz fiyatı pay başına 135 lira olarak belirlenen şirketin, nominal değeri 33 milyon 357 bin 450 lira olan payları satışa çıkacak. Böylece, şirketin yüzde 10,08'i halka açılmış olacak.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılırken halka arz büyüklüğünün 4,5 milyar lira olması bekleniyor. Şirketin halka arzı için talep toplama 17-19 Nisan'da yapılacak.

AA-20240417-34287675-34287672-RONESANS_GAYRIMENKUL_YATIRIM_ASNIN_HALKA_ARZINDA_TALEP_TOPLAMA_BASLADI

Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Canbaş, halka arz gelirlerini mali yapılarını kuvvetlendirme, serbest nakit akışlarını artırma ve yatırımlarının finansmanına kaynak sağlayarak büyüme odaklı kullanacaklarını söyledi.


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