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Bir şirket için daha Borsa İstanbul'da gong çaldı

13.02.2024 12:39 | Son Güncelleme:
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Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri AŞ (Pasifik Teknoloji) için bugün Borsa İstanbul'da tören gerçekleştirildi.

Bir şirket için daha Borsa İstanbul'da gong çaldı

İnşaat ve gayrimenkulden uluslararası lojistiğe, gıdadan imalat sanayisine, enerjiden madenciliğe kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren Pasifik Grubu bünyesindeki Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri AŞ (Pasifik Teknoloji), bugün gerçekleştirilen gong töreniyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Pasifik Teknoloji gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Pasifik Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Nusret Dur, Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin ve iş dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, Pasifik Teknoloji'nin şirketlerin dijital dönüşümlerinde, donanım ve yazılım alanlarında teknoloji çözümleriyle destek olduğunu belirterek, "Bu faaliyetlerini geleceğe, daha da ileriye taşımak için, halka arzını gerçekleştirerek bugün borsamızda işlem görmeye başlayacaktır. Bu nedenle, bu senenin ilk halka arzının Pasifik Teknoloji olmasını çok önemli buluyorum. 2024 yılında da, halka arzlarda, halka arz sayılarında ve halka arz tutarlarında, son üç yılda yakalanan ivmenin devam etmesini temenni ediyorum. Bu halka arz sürecinde emeği geçen şirketimizin kıymetli yöneticilerine ve aracı kurumumuza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Pasifik Grubu CEO'su Nusret Dur da Pasifik Teknoloji çatısı altında bulunan Ditravo, Destel Bilişim, Destel Connect ve Icredible şirketleri ile yazılımdan donanıma, altyapı hizmetlerinden siber güvenliğe kadar farklı alanlarda geniş bir hizmet yelpazesine sahip olduklarını söyledi.

Kısa zamanda önemli projelere imza attıklarını ve hızla büyüdüklerini ifade eden Dur, "Bu özelliklerimiz de yatırımcılarımızın teveccühünü kazanmamızı sağladı ve 27 milyon TL nominal değerli halka arzımıza 4,4 kat talep geldi. Toplam 2 milyon 453 bin 320 yatırımcının talep gönderdiği halka arzımıza yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2,5 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 8,7 katı talep gelmesi bize gurur verdi." diye konuştu.

"HEM ULUSAL HEM KÜRESEL BAZDA GÜÇLÜ ADIMLAR ATACAĞIZ"

Nusret Dur, halka arzdan elde edecekleri gelirin yüzde 45’ini yatırım harcamalarında, yüzde 35’ini AR-GE ve ürün geliştirme yatırımlarında ve kalan yüzde 20’sini ise işletme sermayesinde kullanacaklarını bildirdi.

Dur, "Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin dikkatli ve stratejik bir şekilde kullanılması, şirketimizin sürdürülebilir büyümesini sağlarken, aynı zamanda yatırımcılarımıza olumlu yansıyacak ve değer katacaktır. Halka arzla birlikte, Türkiye’de yazdığımız başarı hikâyesinin hem ulusal hem de küresel arenada daha fazla duyulmasını sağlamak için çok daha güçlü adımlar atacağımızı burada bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Halka arzın Pasifik Teknoloji için çok önemli bir adım olduğunu ve bunu başarıyla sonuçlandırmaktan son derece gururlu olduklarını dile getiren Dur, “Bu adım, bizi sadece büyük bir şirket yapmayacak. Aynı zamanda daha geniş bir aile ve toplum hizmetine de yol açacak ve çok daha büyük başarılara imza atmamıza vesile olacak." değerlendirmelerinde bulundu.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Borsa İstanbul gong işlem
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