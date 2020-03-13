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BIST 100'de artış yüzde 3'ü geçti

BORSA HABERLERİ  | 13.03.2020 14:46 | Son Güncelleme

Dünya borsalarında, yaşanan sert düşüşlere tepki alımları geldi. Açılışta dalgalanan endeks, sonrasında gelen alımlarla toparladı ve gün içinde yükselişini yüzde 3'ün üzerine taşıdı. DÜn 6,32 seviyelerini gören dolar/TL ise 6,24 seviyelerinde..

BIST 100'de artış yüzde 3'ü geçti

Küresel anlamda tamamıyla koronavirüse bağlı gelişmelerin fiyatlandığı piyasalarda sert satışlar hafta boyu etkili oldu. Haftanın son gününde ise yaşanan kayıplar sonrası tepki alımları gözleniyor. ABD ve Avrupa borsaları, dün yüzde 10'ları bulan ciddi düşüşler yaşamıştı. Bu sabah saatlerinde ABD vadelileri ile başlayan tepki alımları, piyasaların açılmasıyla birlikte borsalara da yansıdı.

Borsa İstanbul'da kazançlar yüzde 3'ü geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yatay açılışın ardından gelen hızlı satışlarla , yüzde 1,5'in değer kaybetti. Sonrasında gelen alımlarla dengelenen BIST 100 Endeksi, gün boyu kademeli yükselişini sürdürdü.

Saat 14:25'te BIST 100'de işlemler yüzde 3,01 kayıpla gerçekleştiriliyordu. Borsa İstanbul'da gün içi işlem aralığı 96 bin 734 ile 91 bin 644 puan oldu. Dün 6,31'i gören dolar/TL de aynı dakikalarda 6,27'den el değiştiriyordu.

Borsada volatiliteyi düşürecek hamle

Borsa İstanbul yönetimi, pay piyasalarında aşırı oynaklık ve fiyatlardaki sert hareketleri sınırlamak adına aldığı tedbirler bugünden itibaren uygulanacak. Yeni düzenlemeyle Pay Piyasasında, içinde bulunduğu pazar ve gruba göre yüzde 20 ya da yüzde 15 olan gün içi fiyat marjı, tüm gruplarda yüzde 10'a düşürüldü. Mevcut uygulamada yüzde 10 ve yüzde 7,5 olan "devre kesici tetikleme oranı" ise tüm gruplarda yüzde 5'e indirildi.

Hisse senedinin içinde bulunduğu gruba göre 5, 15 ya da 25 dakika olan "devre kesici sonrası emir toplama süresi" ise tüm gruplarda 30 dakikaya çıkarıldı. VİOP'ta fiyat marjları ise endeks vadeli işlem sözleşmelerinde yüzde 15'ten yüzde 10'a, pay vadeli işlem sözleşmelerinde yüzde 20'den 10'a düşürüldü.

Wall Street'te tarihi düşüş

Wall Street'te Dow Jones Sanayi Endeksi dünü yüzde 9,99 düşüşle 21.200,62 puana geriledi. Bu, Dow Jones Sanayi Endeksi'nin 1987 yılında yaşanan ve "Kara Pazartesi" olarak adlandırılan çöküşten bu yana yaşadığı en büyük düşüş oldu.

Fed'den 1,5 trilyon dolarlık operasyon

New York Fed, finansal piyasalarda likidite sıkışıklığı yaşanmaması için yeni bir adım daha attı. Dün açtığı 3 ay vadeli repo ihalesi ile piyasaya 500 milyar dolar veren New York Fed, bugün de 500 milyar dolar büyüklüğünde 3 ay vadeli ve yine 500 milyar dolar büyüklüğünde 1 ay vadeli repo operasyonları yapacak.

Bitcoin bir günde yarıya indi

Global hisse senedi piyasalarındaki sert satış dalgası kriptoparaları da vurdu, Bitcoin'in değeri bir günde yaklaşık yüzde 48 geriledi.

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