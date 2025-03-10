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BIST 100 endeksi gün ortasında değer kaybetti

10.03.2025 13:22
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 değer kaybıyla 10.466,37 puana geriledi. İstanbul serbest piyasada dolar 36,5380 liradan, avro 39,6780 liradan satılıyor.

BIST 100 endeksi gün ortasında değer kaybetti

Cuma günü 10.507,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 25,65 puan ve yüzde 0,24 azalışla 10.481,45 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,73 puan ve yüzde 0,39 değer kaybıyla 10.466,37 puana indi.
Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.446,69, en yüksek 10.543,98 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,45 ve sanayi endeksi yüzde 0,43 yükselirken, hizmetler endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti. Mali endeks ise yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 43'ü yükselirken, 54'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, BİM Birleşik Mağazalar, Turkcell ile ASELSAN oldu.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi 147,2 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,5380 liradan, avro 39,6780 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 911 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,2 artışla 70,3 dolardan işlem görüyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
335.5
4.762.157.074,50
% -0.07
13:38
YKBNK
31.86
4.397.255.722,40
% 0.44
13:38
BIMAS
523.5
3.736.435.329,00
% -5.59
13:38
ASELS
110.1
3.351.694.095,90
% 1.76
13:38
TCELL
105
3.259.760.225,40
% -0.94
13:38
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borsa
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