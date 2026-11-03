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Zeytinin bereketi fiyatlara yansıdı! Fiyatlar 3 yıl öncesine döndü

Mersin'de zeytin hasadı yoğunlaşırken yüksek rekolte ve geçen yıldan kalan stoklar fiyatları aşağı çekti. Zeytinyağının litresi 200 TL'ye gerileyerek 3 yıl önceki seviyelere döndü.

Zeytinin bereketi fiyatlara yansıdı! Fiyatlar 3 yıl öncesine döndü

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Mersin'de zeytin hasadı hız kazandı. Yüksek rekolte ve geçen yıldan kalan stokların etkisiyle zeytinyağı fiyatlarında düşüş yaşanırken, litre fiyatı yaklaşık 200 TL seviyesine geriledi. Böylece fiyatlar 3 yıl önceki seviyelere indi.

UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras ilan edilen zeytinyağının sofralara ulaşması için üreticiler ve fabrikalarda yoğun mesai başladı. Sıfır rakımdan 800 rakıma kadar farklı bölgelerde yetiştirilen zeytinler, zahmetli toplama sürecinin ardından yağ fabrikalarına taşınıyor.
Zeytinin bereketi fiyatlara yansıdı! Fiyatlar 3 yıl öncesine döndü 1

MERSİN'DE ZEYTİN HASADI HIZ KAZANDI

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önde gelen kentlerinden Mersin'de, zeytin hasadı yoğunlaştı. Kentin farklı rakımlarında yetiştirilen zeytinler, üreticiler tarafından tek tek toplanarak elekten geçiriliyor ve ardından işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

Zeytin üretiminde Türkiye'nin ilk 4 ili arasında bulunan Mersin'de en fazla zeytin ağacı Mut ilçesinde yer alıyor. Tarsus, Silifke ve Erdemli ilçelerinde de çok sayıda çiftçi, hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak hem de gelir elde etmek amacıyla üretim yapıyor.

Zeytinin bereketi fiyatlara yansıdı! Fiyatlar 3 yıl öncesine döndü 2

ZEYTİNLERİN YAĞA DÖNÜŞMESİ 2 SAAT SÜRÜYOR

Fabrikaya ulaştırılan zeytinler ilk olarak kazanlara aktarılıyor. Aspiratörden geçirilen ürünler yıkandıktan sonra kırıcı makinelerde parçalanıyor. Ardından yoğurma aşamasına geçilen zeytinler, yağ ve suyunun ayrıştırılmasıyla yaklaşık 2 saatlik işlemin sonunda zeytinyağına dönüşüyor.

Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikasının işletmecisi İsmail Öztürk, hasat döneminin başlamasıyla birlikte tesislerinde üretimin de hızlandığını belirterek süreci anlattı.

Öztürk, "Hasatla beraber çiftçilerimiz ürünlerini getiriyor biz de burada işlemeye başlarız. Zeytinlerimiz yıkandıktan sonra makinelerimize girer. Makinelerimizde kırıcılara beraber zeytini bir süre yoğururuz. Bu yoğurma işlemiyle yağ ve suyunu ayırıp müşterilerimize yağlarını teslim ederiz. Zeytin hasadı bu sene inanılmaz bir rekolteyle başladı. Bizde yoğun bir şekilde üretimimize başladık" dedi.

Zeytinin bereketi fiyatlara yansıdı! Fiyatlar 3 yıl öncesine döndü 3

ZEYTİNYAĞINDA LİTRE FİYATI 200 TL'YE GERİLEDİ

Bu yıl üretimin yüksek seviyelere ulaşması ve önceki sezondan kalan zeytinyağı stoklarının henüz tükenmemesi, piyasa fiyatlarına da yansıdı. Arzın artmasıyla birlikte fiyatlarda önemli gerileme yaşanırken, zeytinyağının litre fiyatı yaklaşık 200 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

Mevcut fiyatların yaklaşık 3 yıl önceki rakamlarla aynı seviyeye geldiğine dikkat çekildi.

Fiyatlardaki düşüşe değinen fabrika işletmecisi İsmail Öztürk, stok miktarının fazlalığının piyasada fiyatları aşağı çektiğini belirtti.

Öztürk, "Stoklarda çok fazla zeytinyağı olmasından dolayı şu an herkesin fiyatları düşmeye başladı. Bu sene bütün millet zeytinyağı yiyecek. Bütün halkımız zeytinyağı yemesi için biz de tesis de 5 litrelik petlerde bin liraya satışa sunduk" ifadelerini kullandı.

Zeytinin bereketi fiyatlara yansıdı! Fiyatlar 3 yıl öncesine döndü 4

ÜRETİCİLER BU YILKİ VERİMDEN MEMNUN

Hasadın iyi geçmesi üreticileri de sevindirdi. Evlerinin çevresindeki zeytin ağaçlarından ürün toplayan Fatma Meydan, zeytinyağını bütün yemeklerinde kullandığını ve bu yıl hasadın oldukça verimli olduğunu dile getirdi.

Zeytinlerini yağını çıkarttırmak için fabrikaya götüren Yusuf Aslan da bu sezonki hava koşullarının üretime olumlu katkı sağladığını söyledi.

Aslan, "Hava şartları bereketli geçti bu sene. Yağmur çok ve güzel yağdı. Ya bu bölge genelde sulu zeytin olduğu için, bahçe kenarlarına dikildiği için, buranın zeytini genelde her sene olur. Çok nadir az tuttuğu olur. Yani fena değil. Yağ da çıkarsa bizim için en iyisi o" diye konuştu.

Zeytinin bereketi fiyatlara yansıdı! Fiyatlar 3 yıl öncesine döndü 5

ÇİFTÇİLER ZEYTİNYAĞLARINI ALMAYA HAZIRLANIYOR

Bölgede hasat çalışmalarını tamamlayan çiftçiler, topladıkları zeytinleri fabrikalarda işlettirerek elde edecekleri yağı teslim almayı bekliyor.

Üreticilerden Mehmet Şahin, "Hasadı yaptık, zeytini çektirip yağımızı alacağız" derken Ümmü Soydan da "Zeytinimizin hasadını yaptık getirdik, yağımızı alacağız bu yıl. Bu sene bereketli" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zeytin zeytinyağı Mersin
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