BIST 100 geçen ayki getirisiyle yatırımcısını sevindirdi | Canlı borsa ekranı

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Borsadaki son gelişmeler merak ediliyor. Bist 100 endeksi, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, 17 ay sonra yeniden yüzde 8'in üzerinde reel getiri sağladı.

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Peki, hisse senedi olanlar için borsada durum ne?

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, borsadaki toparlanma süreci reel getiri oranlarına da yansıdı.

Haziranda 9 bin seviyelerinde işlem gören bist 100 endeksi, geçen ay yükselişe geçti. Endeks, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirdiği temmuzda yeniden 10 bin seviyesini aştı, yakın zamanda da 11 bin düzeyini geride bıraktı.

İŞTE BORSA İSTANBUL CANLI BORSA EKRANI

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
314.25
10.669.442.357,75
% 1.7
18:10
PGSUS
263.75
6.141.485.421,50
% 0.76
18:10
SASA
3.39
5.865.957.555,44
% 6.94
18:10
TUKAS
3.3
4.256.262.737,97
% -9.84
18:10
ASELS
180.5
3.754.220.637,60
% 0.84
18:10

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Borsadaki bu yükselişe paralel olarak geçen ay enflasyondaki gerileme de sürdü. Enflasyon, temmuzda yüzde 33,5 ile son 44 ayın en düşük seviyesine indi.

BIST 100 endeksi, borsadaki yükseliş ve enflasyondaki düşüşle, mevduat faizi, altın ve dolar gibi diğer yatırım araçlarını geride bırakarak geçen ay en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Endeks, geçen ay yüzde 10,63 nominal getiri sağlarken, enflasyonu yüzde 8,4 oranında geride bıraktı. Böylece BIST 100 endeksi, 17 ay sonra yeniden yüzde 8'in üzerinde reel getirisiyle yatırımcısını sevindirdi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

