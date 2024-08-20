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BIST 100 güne düşüşle başladı (20 Ağustos 2024)

20.08.2024 10:14
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,02 puan ve yüzde 0,16 azalışla 10.038,19 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran madencilik oldu.

BIST 100 güne düşüşle başladı (20 Ağustos 2024)

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,02 puan ve yüzde 0,16 azalışla 10.038,19 puana geriledi. ankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,41 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,49 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,36 değer kazanarak 10.054,20 puandan tamamladı.
Analistler, Küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda faiz indirimlerine yeşil ışık yakacağı beklentisiyle pozitif bir seyir izlediğini belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

ANALİSTLERİ FAİZ İÇİN TAHMİNLERİNİ PAYLAŞTI

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ağustos ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.
Analistler bugün açıklanacak para politikası kararında TCMB'nin gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçlarının takip edileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra uluslararası yatırım pozisyonu ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesinde cari işlemler dengesi ve enflasyon verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.850 puanın destek, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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