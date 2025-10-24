BIST 100 güne yükselişle başladı: Analistler yükseliş trendinin devamını bekliyor

Borsa İstanbul, 24 Ekim 2025 tarihinde güne yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,86 oranında değer kazanarak 10.699,82 puana ulaştı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 0,54'lük bir artışla 10.608,26 puandan tamamlamıştı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,75'lik bir yükseliş gösterirken, holding endeksi de yüzde 0,75 oranında arttı. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen bankacılık olurken, orman kağıt basım sektörü ise yüzde 0,02'lik bir düşüşle negatif ayrıştı.

Analistler, BIST 100 endeksindeki bu yükselişi, küresel piyasalardaki olumlu havaya ve özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğe bağlıyor. Ayrıca, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri de piyasaların odağında bulunuyor. Teknik analizler de BIST 100 endeksindeki yükseliş trendinin devam edeceğine işaret ediyor. FNS12 tarafından yapılan Elliot Dalgaları projeksiyonuna göre, endekste yeni bir yükseliş dalgası oluşumu gözlemleniyor. Bu projeksiyona göre, 2021 yılından itibaren yükselen trend içerisinde dalga oluşumları yaşanıyor. 2023 Ekim'de başlayan 1. dalga, 2023 Mayıs'ta sona erdi. Ardından gelen düzeltme (2. dalga) da aynı ay içinde tamamlandı. 3. dalga 2023 Mayıs'ta başlayıp Eylül ayında sona ererken, 4. dalga düzeltmesi Aralık 2023'te bitti. 5. dalga ise Aralık 2023'te başlayarak Temmuz 2024'te sona erdi. Yatay kanalda tamamlanan ABC düzeltme dalgalarından sonra, yeni bir yükseliş dalgası oluşumu bekleniyor.

Haziran 2025'te başlayan 1. dalga Temmuz-Ağustos 2025'te bitti. Ağustos 2025'te başlayan 2. dalga düzeltmesi ise devam ediyor. Analistler, 11.605 direncinin aşılması durumunda 3. dalga yükselişinin başlayabileceğini öngörüyor. 10.053 seviyesi ise ana destek olarak kabul ediliyor ve bu destek üzerinde endeksin nötr olduğu belirtiliyor.

BIST 100 endeksindeki yükseliş trendinin devam edeceği yönündeki beklentiler, yatırımcıların risk iştahını artırıyor. Ancak, küresel piyasalardaki gelişmeler ve özellikle ABD enflasyon verileri yakından takip edilmeli. Teknik analizler ışığında belirlenen destek ve direnç seviyeleri de yatırım kararları için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Yatırımcıların dikkatli ve bilinçli hareket etmesi, olası riskleri minimize etmeleri açısından büyük önem taşıyor.