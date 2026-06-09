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Togg yeni kampanyasının detaylarını açıkladı

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kısa sürede gündem oldu. Şirket, yaz dönemine özel yeni avantajlarını duyurdu.

Togg yeni kampanyasının detaylarını açıkladı

Togg, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşım ile yaz dönemine yönelik kampanyasını duyurdu. Türkiye'nin mobilite markası, kullanıcılarına yönelik çeşitli finansman avantajlarını içeren "Yaz Kampanyası"nı kamuoyuyla paylaştı.

Şirketin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, kampanyada yer alan kredi ve finansman seçenekleri de dikkat çekti.

Togg yeni kampanyasının detaylarını açıkladı 1

YAZ DÖNEMİNE ÖZEL FIRSATLAR

Togg tarafından paylaşılan kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar için çeşitli finansman seçenekleri sunuluyor. Şirketin açıkladığı bilgilere göre T10F V2 ve T10X V2 modellerinde 48 aya varan vade seçenekleriyle 1 milyon 700 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanıyor.

Kampanyada yer alan ödeme seçeneklerinin, araç sahibi olmak isteyen kullanıcılar için önemli bir avantaj oluşturduğu belirtiliyor.

Togg yeni kampanyasının detaylarını açıkladı 2

SIFIR FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ DE SUNULUYOR

Paylaşılan kampanya detaylarına göre T10F V2 modeli için 900 bin TL, T10X V2 modeli için ise 650 bin TL tutarında 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı bulunuyor. Togg'un sunduğu bu destek, özellikle kısa vadeli finansman tercih eden kullanıcıların dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Togg'un duyurusu kısa sürede yüksek etkileşim aldı. Kullanıcılar paylaşımın altına yorumlar yaparken, kampanyaya ilişkin detaylar da sosyal medya platformlarında konuşulan konular arasında yer aldı.

DETAYLAR RESMİ KANALLARDA

Şirket, paylaşımında kullanıcılarını detaylı bilgi almak için resmi kanallarına yönlendirdi. Kampanya kapsamında sunulan fırsatların belirli koşullar dahilinde geçerli olduğu belirtilirken, ilgilenen vatandaşların güncel bilgileri resmi kaynaklardan takip etmesi istendi.

Togg yeni kampanyasının detaylarını açıkladı 3

KURUMSAL MÜŞTERİLERE ÖZEL AVANTAJLAR

Togg, bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal müşterilere yönelik desteklerini de duyurdu. Paylaşılan bilgilere göre kurumsal müşterilere filo alımlarında yüzde 100 finansman desteği sağlanırken, 5 adet ve üzeri araç alımlarında çeşitli avantajlar sunuluyor.

GÖZLER KAMPANYANIN ETKİSİNDE

Yaz aylarında araç sahibi olmayı planlayan vatandaşların ilgisini çeken kampanyanın, Togg'un satış performansına nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. Otomotiv sektöründe hareketliliğin arttığı dönemde açıklanan kampanyanın önemli ilgi görmesi bekleniyor.

Togg tarafından yapılan paylaşımda, kampanya fırsatlarının sınırlı süreyle geçerli olduğu vurgulandı.

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