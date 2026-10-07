FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

BIST 30 vadeli kontrat güne yükselişle başladı

BIST 30 vadeli endeks kontratı güne yüzde 0,04 yükselişle 15.697 puandan başladı. Piyasalarda bugün gözler Fed toplantı tutanaklarında olacak.

BIST 30 vadeli kontrat güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,63 azalışla 15.690,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,04 artarak 15.697,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikalarında beklendiği ölçüde sıkılaşmayabileceğine yönelik öngörüler ile şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikler risk iştahını desteklemeye devam ederken, bugün Fed'in toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

İZLENECEK VERİLER KRİTİK SEVİYELER

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.800 ve 15.900 puanın direnç, 15.500 ve 15.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa güne yükselişle başladı! En fazla kazandıran...Borsa güne yükselişle başladı! En fazla kazandıran...
Asya borsalarında negatif seyir! Hindistan'da 3 yıl sonra bir ilkAsya borsalarında negatif seyir! Hindistan'da 3 yıl sonra bir ilk

Anahtar Kelimeler:
viop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adı fon kriziyle gündeme gelmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı

Adı fon kriziyle gündeme gelmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da uygulama noktasında polise ateş açıldı: Bir polis şehit oldu

Ankara'da uygulama noktasında polise ateş açıldı: Bir polis şehit oldu

Galatasaray'dan Osimhen, Singo ve Lemina için resmi açıklama!

Galatasaray'dan Osimhen, Singo ve Lemina için resmi açıklama!

Hazal Kaya’nın acı günü! 12 yıllık dostuna veda etti

Hazal Kaya’nın acı günü! 12 yıllık dostuna veda etti

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

Herkes severek tüketiyor! Kâr marjı dudak uçuklattı

Herkes severek tüketiyor! Kâr marjı dudak uçuklattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.