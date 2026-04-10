Bitcoin'de risk iştahı arttı! 72 bin dolar sınırı aşıldı

ABD ile İran arasında planlanan ateşkes görüşmeleri kripto para piyasasında ad etkili oldu. Bitcoin, artan risk iştahıyla yükselişini sürdürerek 72 bin doların üzerine çıkarken, haftalık kazanç yüzde 7'yi aştı.

Cansu Çamcı

Kripto para piyasalarında, ABD ile İran arasında planlanan ateşkes görüşmeleri öncesinde temkinli bir iyimserlik öne çıktı.

BİTOİN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Piyasanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, TSİ 09.05 itibarıyla yüzde 1,6 artarak 72.159,1 dolar seviyesine çıktı. Haftalık bazda ise yüzde 7,3 değer kazanan Bitcoin'in yükselişinde, risk iştahındaki toparlanma etkili oldu.

Bitcoin şu saatlerde ise 71 bin 600 dolar civarında seyrediyor.

ALT COİNLERDE SINIRLI HAREKET

Bitcoin'deki yükselişe paralel olarak diğer kripto varlıklarda da artış gözlendi. Ancak gün içinde açıklanması beklenen ABD tüketici fiyat endeksi (CPI) verisi öncesinde piyasalarda temkinli bir seyir hâkim oldu.

Mart ayında enflasyonun yükselmesinin beklendiği, artan enerji fiyatlarının bu görünümde etkili olduğu ifade ediliyor.

Bu durumun, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası üzerinde belirleyici olabileceği ve riskli varlıklar üzerinde baskı yaratabileceği değerlendiriliyor. Piyasanın ikinci büyük kripto para birimi Ether yüzde 0,1 artışla 2.184,32 dolara, XRP ise yüzde 0,6 yükselerek 1,3411 dolara çıktı.

Solana, Cardano ve BNB gibi varlıklar dar bantta hareket ederken, Dogecoin ve $TRUMP gibi memecoin'lerde de sınırlı değişim görüldü.

