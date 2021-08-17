Bizim Toptan'ın net satışları 3,1 milyar TL oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan, yılın ilk yarısında da büyümesini sürdürdü.

BİZİM TOPTAN'IN NET SATIŞLARI ARTTI

2021'in ilk 6 ayında yapay zeka teknolojileriyle güçlendirilen satış ve pazarlama hizmetleri, dijital yatırımlar ve çok kanallı satış stratejisiyle büyümesini sürdüren Bizim Toptan, net satışlarını 3,1 milyar TL'ye yükseltirken, ana kategori büyümesini yüzde 32,4 artırdı.

Bizim Toptan'ın çok kanallı satış stratejisi ve müşterilerinin ihtiyacını her kanaldan karşılayabilen güçlü altyapısı, şirketin finansal sonuçları ve büyümesine olumlu katkı sağladı.

Şirket, esnek ve güçlü satış-pazarlama yapısı sayesinde ev dışı tüketim noktaları, market, bakkal, esnaf, son tüketici gibi geniş müşteri profiline uygun fiyata yüksek kaliteli ürünler sunmaya devam etti.

Türkiye'nin 70 ilinde 170'i aşkın mağazasıyla hem bireysel hem ticari müşterilerine hizmet veren Bizim Toptan, dijital platformu www.bizimtoptan.com.tr üzerinden de müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun kargo ile teslimat ve "Tıkla Gel Al" seçeneklerini sundu.

Bayilik modeliyle yönetilen ve Bizim Toptan'ın ürün tedariki sağladığı Seç Marketler de 2021'in ilk 6 ayında büyümesini hız kesmeden sürdürerek alınan finansal sonuçlara olumlu katkı sağlamaya devam etti.

Esnafa güç veren iş ortaklığı modeliyle ön plana çıkan Seç Marketler'in mağaza sayısı 6 ayın sonunda 1561'e ulaştı.

Kaynak: Reuters



