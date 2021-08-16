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Dünyaca ünlü global şirket, 49 yıllık Türk ambalaj şirketini satın alıyor!

16.08.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya merkezli global ambalaj şirketi Huhtamaki, Elif Holding’i satın almak için hisse devri anlaşması imzaladı. İşlemin tamamlanması için Rekabet Kurulu'nun onayı bekleniyor. 1972 yılında kurulan Elif Holding, 49 yıldır ambalaj üretimi yaparak faaliyet gösteriyordu.

Dünyaca ünlü global şirket, 49 yıllık Türk ambalaj şirketini satın alıyor!

Finlandiya merkezli dev ambalaj şirketi Huhtamaki, Elif Holding A.Ş.’yi satın almak için hisse devri anlaşması imzaladı. 49 yıldır faaliyet gösteren Elif Holding'in devir işlemi, Rekabet Kurumu onayından sonra tamamlanacak.

HUHTAMAKI 36 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

36 ülkede 82 üretim merkezine sahip Huhtamaki, 18 bin 200 çalışanı ile dünyanın önde gelen sürdürülebilir ambalaj şirketlerinden biri. Huhtamaki’nin 2020 yılı cirosu 3,3 milyar euro olarak gerçekleşti.

ALANINDA BÖLGE LİDERİ

Elif Holding, 50’yi aşkın ülkede ve çoğunluğu uluslararası dev şirketlerin oluşturduğu 200’den fazla üretim tesisine esnek ambalaj çözümleri sunmakta olup, alanında bölge lideri konumunda.

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İLK AMBALAJ 1980 YILINDA

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 28 Haziran 1972 yılında Türkiye, İstanbul'da kuruldu. "Elif", eski alfabenin ilk harfidir ve zeka, liderlik, ortaklık ve yeniliğin yanı sıra Elif'in kültürel farkındalık ve çalışma şevkini temsil ettiği için şirketin adı olarak seçildi.

Elif, gıda endüstrisine yönelik ilk ambalajlama çözümlerini üretti. 1980 yılında yeni baskı ve ekstruderlerin eklenmesinden sonra, Elif, tüketiciye yönelik olarak ince kağıt sektörü için de üretim paketleme çözümlerine başladı.

Kaynak: İHA

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