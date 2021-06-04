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BOBET halka arz sonuçları açıklandı! | BOBET ne zaman borsada işlem görecek?

04.06.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Beton (BOBET), Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı halka arz başvurusunun onayladı. SPK, Boğaziçi Beton (BOBET) için pay başına 3,5 liradan halka arz verdi. Geçtiğimiz günlerde talep toplama işlemlerini tamamlayan BOBET, Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemini kullandı. Halka arzında 114.000.000 TL nominal değerli payların satışı yapıldı.

BOBET halka arz sonuçları açıklandı! | BOBET ne zaman borsada işlem görecek?

Türkiye’nin ve özellikle İstanbul’un en önde gelen hazır beton ve egrega üreticilerinden biri olan Boğaziçi Beton’un (BETON), halka arz talebi onaylandıktan sonra borsada işlem görmeye başladı. 3 Haziran tarihinde borsada işlem gören BOBET, BOBET.E kodu ile 3,5 lira ile satışa sunuldu. 3 Haziran günü BOBET, borsadaki ilk işlem gününü 3,85 TL ile kapattı.

BOBET HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Geçtiğimiz günlerde talep toplama dönemini başarıyla tamamlayan Boğaziçi Beton’un, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzında, 114.000.000 TL nominal değerli payların satışı yapıldı, halka arz büyüklüğü ise 399.000.000 TL olarak gerçekleşti.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; Boğaziçi Beton’un halka arzı 42.380 gerçek ve tüzel kişinin katılımıyla gerçekleşti. Halka arz edilen payların yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtımı yapıldı.

Halka arza aracılık yapan Vakıf Yatırım Menkul Değerler'den yapılan açıklamada, halka arza 42 bin 345 yurt içi bireysel, 31 yurt içi kurumsal ve 4 yurt dışı kurumsal talep geldi.


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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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