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Borsa, altın, dolar… Ekim 2022’den bu yana ilk! BIST 100’de eksi yüzde 8’den artı yüzde 12’ye…

03.06.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki seçim arasında yüzde 8 değer kaybı yaşayan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi ikinci tur seçimlerinin ardından yüzde 12’ye yakın değer kazancı ile haftayı kapattı. Ekim 2022 sonrası borsada en kârlı hafta yaşandı. Altın ve dolar yatırımcıları da haftanın kazananları arasındaki yerlerini aldı. Altın fiyatları yüzde 5,6, dolar/TL ise yüzde 4,4 prim yaptı.

Borsa, altın, dolar… Ekim 2022’den bu yana ilk! BIST 100’de eksi yüzde 8’den artı yüzde 12’ye…

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın, dolar kazandırdı. Seçimlerin ikinci turunun ardından Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri son ayların en büyük sıçramasını yaptı. Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminin başına geçeceği iddiaları borsaya pozitif bir etki yaratırken, Goldman Sachs gibi uluslararası finans kurumlarında görev almış olan Hafize Gaye Erkan’ın da Merkez Bankası Başkanı olacağına yönelik iddialar alımları da beraberinde getirdi.

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BORSA 5.000 PUANI AŞTI

BIST 100 endeksi 2022 sonundaki zirvesine henüz ulaşmamış olsa da Nisan-Mayıs dönemindeki düşüşü bir haftada telafi etti ve haftayı yüzde 11,66 kazançla 5.114,97 puandan tamamladı. Endeks 3 Ekim 2022 haftasında yüzde 12,19, 15 Şubat 2023 haftasında ise yüzde 11,57 değer kazanmıştı. İki seçim arasında ise yüzde 8 değer kaybetmişti.

Endeks, hafta içinde en düşük 4.622,26 puanı, en yüksek 5.146,70 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 14,21 artışla 4.915,10 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 9,06 kazançla 4.333,69 puana, Sanayi Endeksi yüzde 10,79 kazançla 8.372,56 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 11,78 artışla 4.965,92 puana yükseldi.

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ALTIN VE DÖVİZ YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,68 artışla 1.320 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,69 kazançla 8.844 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 4,43 değer kazanarak 20,8850 lira, avronun satış fiyatı yüzde 4,56 yükselişle 22,4460 lira oldu. Geçen hafta 26,5490 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,22 azalışla 26,4900 liraya indi İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,85 kayıpla 23,3100 liradan alıcı buldu.


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Borsa İstanbul Altın dolar

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