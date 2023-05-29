Borsa, altın, dolar, euro... İşte piyasaların seçim sonrası ilk tepkisi!

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,52 artışla 4.696,17 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,49 puan ve yüzde 2,52 değer kazanarak 4.696,17 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38 ve holding endeksi yüzde 1,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5 ile madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

DOLAR 20 TL'NİN ÜZERİNDE

Dolar/TL Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde uluslararası piyasalarda ilk işlemlere 20 TL seviyesinin üzerinde başladı. Dolar, en yüksek 20,1630 TL'yi, en düşük 19,9310 TL'yi görürken; saat 11.29 itibarıyla yüzde 0,5 oranında artışla 20,06 TL'den işlem görüyor. Kur, Cuma günü 19,96 TL seviyelerinden kapanmıştı.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL ise, ilk tepki olarak 21,71 TL'yi gördü. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,86 kazançla 21,54 TL'den satışa sunuluyor.

RİSK PRİMİ 7 AYIN ZİRVESİ SONRASI YATAY

Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), Cumhurbaşkanı seçimi öncesi son veride 663,85 baz puanda bulunurken, bugün saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,03 yükselişle 664,08 baz puanda hareket ediyor.

Türkiye'nin CDS'si, 23 Mayıs Salı günü 720 baz puana kadar yükselerek 7 ayın zirvesini görmüştü. CDS, sonraki günlerde geri çekilerek 700 puanın altına sarkarken, seçim belirsizliğinin bitmesiyle de gevşemesini sürdürüyor.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 1.250 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.255 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.330 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,3 artışla 1.947 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.946 dolardan alıcı buluyor.



