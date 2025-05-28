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Borsa'da PRKAB ve DOBUR hisselerinde manipülasyon! Hesaplar tek tek tespit edildi, gözaltı kararı çıkarıldı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. Son dakika haberine göre Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ isimli şirkete ait (PRKAB) ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ isimli şirkete ait (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yaptığı tespit edildi. "Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı" isimli sosyal medya sayfaları aracılığıyla yapılan manipülasyon nedeniyle 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Borsa'da PRKAB ve DOBUR hisselerinde manipülasyon! Hesaplar tek tek tespit edildi, gözaltı kararı çıkarıldı
Devrim Karadağ

Borsa İstanbul piyasasında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edenlere yönelik soruşturmalar devam ediyor. Son olarak Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ isimli şirkete ait (PRKAB) ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ isimli şirkete ait (DOBUR) hisselerinde yaşanan olağan dışı hareketler sonrası düğmeye basıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ,Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğratığı yönünde tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.

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İKİ HİSSEDE DALGALANMALAR VE YAPAY YÜKSELİŞLER

EKOL TV'de yer alan habere göre, şüphelilerin, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ isimli şirkete ait (PRKAB) ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ isimli şirkete ait (DOBUR) hisselerinde “Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı” isimli sosyal medya sayfaları aracılığı ile manüpilasyon yaptığı tespit edildi.

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17 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon kapsamında, İstanbul , İzmir, Ankara ve Şanlıurfa olmak üzere 9 ilde 17 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı verildi.

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Hissenet
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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
275
7.395.357.519,75
% -1.79
18:10
YKBNK
25.46
5.249.307.094,34
% -1.85
18:10
AKBNK
50.95
4.367.131.505,80
% -1.92
18:10
EREGL
23.8
3.972.902.360,76
% 1.19
18:10
ISCTR
10.88
3.576.311.914,86
% -1
18:10
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Gözaltı borsa son dakika
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