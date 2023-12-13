FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa düştü, Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı olay oldu! 'Küçük yatırımcıyı incittiler'

Borsa düştü, Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı olay oldu! 'Küçük yatırımcıyı incittiler'

13.12.2023 16:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa'da yaşanan gerileme yatırımcıların radarında. Borsa'daki hareketlilik dikkatle takip edilirken, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık konuşulan ekonomist Özgür Demirtaş'tan da gündem yaratan bir paylaşım geldi. Borsanın gün içindeki sert düşüşü sonrası Demirtaş'ın küçük yatırımcıyla ilgili paylaşımı olay oldu.

Borsa düştü, Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı olay oldu! 'Küçük yatırımcıyı incittiler'

Borsa'daki düşüş ve yaşanan hareketlilik dikkatle takip ediliyor. Borsa'daki düşüşle ilgili ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan gelen bir paylaşım da gündem oldu.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 127,57 puan azalışla 7.621,28 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 34,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 4,38 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Fed'in art arda üçüncü toplantıda politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinde Banka'nın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'IN O PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Yaşanan gelişmelerin ardından ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Demirtaş paylaşımında "Borsa İstanbul'da küçük yatırımcıyı incittiler" ifadelerini kullandı.

hgjfgjkf

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2024 maaş zammında şifre: Yüzde 50! 2024 maaş zammında şifre: Yüzde 50!
Darphane’den altın için yeni hamle! Dijital altın alım satımına ‘BİGA’ sistemi geliyorDarphane’den altın için yeni hamle! Dijital altın alım satımına ‘BİGA’ sistemi geliyor
Araba alım satımında yeni dönem!Araba alım satımında yeni dönem!
Anahtar Kelimeler:
Özgür Demirtaş borsa
En Çok Okunan Haberler
Taciz ettiği kadının evine gitti, kadın kıyafeti giyip işkence gördü!

Taciz ettiği kadının evine gitti, kadın kıyafeti giyip işkence gördü!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den önemli açıklamalar!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den önemli açıklamalar!

Borsa düştü, Demirtaş'ın paylaşımı olay oldu

Borsa düştü, Demirtaş'ın paylaşımı olay oldu

2024 maaş zammında şifre: Yüzde 50!

2024 maaş zammında şifre: Yüzde 50!

Araba alım satımında yeni dönem!

Araba alım satımında yeni dönem!

Darphane’den altın için yeni hamle! Dijital altın alım satımına ‘BİGA’ sistemi geliyor

Darphane’den altın için yeni hamle! Dijital altın alım satımına ‘BİGA’ sistemi geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.