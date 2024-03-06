FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.03.2024 10:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne düşüşle başladı. Bankacılık ve holding endekslerinde düşüş kaydedildi.

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,22 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 8.856,29 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 0,13 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybıyla 8.860,52 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, teknoloji hisselerinde görülen kar satışları öncülüğünde negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ile ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

MERKEZ BANKASI'NIN YENİ KARARLARI

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı.

TCMB, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirildi.

TCMB duyurusunda, "Menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk İslami bankacılığının 2024'te önceki yıllara kıyasla yavaş da olsa sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

FİTCH TÜRKİYE RAPORU YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Ayrıca, Fitch Ratings'in cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenilen Türkiye değerlendirme raporu da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, yurt dışında ise Almanya'da ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde perakende satışları, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Fed Bej kitap raporu ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, 8.900 ve 9.000 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

(AA)

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Brent petrolün varil fiyatı 82,32 dolarBrent petrolün varil fiyatı 82,32 dolar
Küresel piyasalar negatif seyrediyor: FED Başkanı'nın sunumu mercek altındaKüresel piyasalar negatif seyrediyor: FED Başkanı'nın sunumu mercek altında
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor geldi! Uzman isimden tahminleri tepetaklak edecek 'dalgalanma' uyarısıAltın fiyatlarında rekor üstüne rekor geldi! Uzman isimden tahminleri tepetaklak edecek 'dalgalanma' uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul hisse
En Çok Okunan Haberler
Çok konuşulacak '2028' yorumu: Onu aday yaparım!

Çok konuşulacak '2028' yorumu: Onu aday yaparım!

Kurum'un 'sipariş' videosu gündemde! "Boşuna uğraşmasınlar, oy kaybettirmez"

Kurum'un 'sipariş' videosu gündemde! "Boşuna uğraşmasınlar, oy kaybettirmez"

Borsa mı faiz mi? Uzman isim yanıtladı

Borsa mı faiz mi? Uzman isim yanıtladı

Bakan Işıkhan’dan mesai saati mesajı

Bakan Işıkhan’dan mesai saati mesajı

İndirimli sıfır araç almaya çalışırlarken servet kaptırdılar

İndirimli sıfır araç almaya çalışırlarken servet kaptırdılar

Emekli memur zammında hedef enflasyon hesabı!

Emekli memur zammında hedef enflasyon hesabı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.