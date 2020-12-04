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Borsa güne nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 04.12.2020 10:19 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 artışla 1.332,87 puandan başladı.

Borsa güne nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,02 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 1.332,87 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,14 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler, salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketleri ve makroekonomik veriler piyasaların odağındaki yerini koruyor.
Dün açıklanan kasım ayı enflasyonunun piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin ardından 1.315 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları sonrası kayıplarını telafi ederek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 1.330,85 puandan tamamladı.

Bakan Elvan, yaptığı açıklamada, kasım enflasyonunun, gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini anımsatarak, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'nin kasım ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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