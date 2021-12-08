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Borsa tarihi rekor! 2 bin puanın üzerini gördü

08.12.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güne yüzde 0,45'lik artışla 1.997 puandan rekorla başlayan Borsa İstanbul BİST-100 Endeksi, açılışın hemen ardından 2.000 puan sınırını da geçti.

Borsa tarihi rekor! 2 bin puanın üzerini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 1.997,15 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,11 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.997,15 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Açılışın ardından devam eden alımlarla birlikte 2.000 puan sınırı da aşıldı. Saat 10.10 itibariyle BİST 100 Endeksi tarihi seviyelerini 2.006 puana kadar çıkardı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 ve 2.040 seviyelerinin direnç, 1.920 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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