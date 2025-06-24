FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa güne yükselişle başladı (24 Haziran 2025 Salı) Tek kaybettiren o oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,04 yükselişle 9.419,14 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı (24 Haziran 2025 Salı) Tek kaybettiren o oldu

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kaybederek 9.141,31 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 277,83 puan ve yüzde 3,04 artışla 9.419,14 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,71, holding endeksi yüzde 3,09 değer kazandı.

TEK KAYBETTİREN KİMYA PETROL PLASTİK OLDU

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,17 ile ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 1,44 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki ateşkes iyimserliğiyle pozitif bir seyir izlerken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

Bölgeye ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da yakından takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düşük faizli kredi de var! Üretimi hızla artıyor, milyonlarca dolar...Düşük faizli kredi de var! Üretimi hızla artıyor, milyonlarca dolar...
'Hem şifa hem zehir' Kilosu 3 bin TL'Hem şifa hem zehir' Kilosu 3 bin TL

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
265.75
5.097.580.103,75
% 5.04
11:08
LILAK
22.48
3.844.695.406,58
% 0.09
11:08
TUPRS
139.6
3.445.739.067,40
% -5.93
11:08
ASELS
140.8
2.652.372.306,00
% -4.28
11:08
PGSUS
228.9
2.545.623.875,10
% 6.71
11:08
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ateşkes ilanından saatler sonra füzeler ateşlendi: Sirenler çalıyor

Ateşkes ilanından saatler sonra füzeler ateşlendi: Sirenler çalıyor

Belediye Başkanı'nın büyükşehir olma isteği kenti karıştırdı! Komşu ildeki iki ilçeyi istedi: Türkiye'nin AB'ye girmesinden daha önemli

Belediye Başkanı'nın büyükşehir olma isteği kenti karıştırdı! Komşu ildeki iki ilçeyi istedi: Türkiye'nin AB'ye girmesinden daha önemli

'25 bin TL idi, 32 bin 500 TL'ye çıkacak' Hareketlilik başladı 'En avantajlı ay' diyerek açıkladı

'25 bin TL idi, 32 bin 500 TL'ye çıkacak' Hareketlilik başladı 'En avantajlı ay' diyerek açıkladı

'Paralı değil, gelene poşetleyip veririz'

'Paralı değil, gelene poşetleyip veririz'

Petrol fiyatları 5 ayın zirvesindeydi! Bir anda yere çakıldı

Petrol fiyatları 5 ayın zirvesindeydi! Bir anda yere çakıldı

'Avrupa işçi sınıfına ucuz yazlık temin etmek zorunda mıyız'

'Avrupa işçi sınıfına ucuz yazlık temin etmek zorunda mıyız'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.