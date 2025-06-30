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Borsa güne yükselişle başladı (30 Haziran 2025 Pazartesi)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselişle 9.452,86 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı (30 Haziran 2025 Pazartesi)

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 9.404,89 puandan tamamladı.

Borsa güne yükselişle başladı (30 Haziran 2025 Pazartesi) 1

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,97 puan ve yüzde 0,51 artışla 9.452,86 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,88 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile turizm endeksleri oldu.

Küresel piyasalarda ABD'nin ticaret partnerleriyle tarifeler konusunda uzlaşmaya varacağı ve ticaret anlaşmaları yapılacağına yönelik iyimserliklerle pozitif bir seyir izlenirken, başta ABD'de açıklanacak istihdam verileri olmak üzere bu hafta takip edilecek yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde yoğun veri gündemi, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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