FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

21.09.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 1.400,84 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,93 puan ve yüzde 0,64 artarak 1.400,84 puana yükseldi.

EN ÇOK İNŞAAT SEKTÖRÜ KAZANDIRDI

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,75 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,44 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel pay piyasalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,94 azalışla 1.391,91 puandan tamamladı.

Analistler, dün küresel pay piyasalarının Çinli Evergrande şirketine ilişkin endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından yeni günde tepki alımlarının etkisini artırdığını söyledi.

Bugün yurt dışında, ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve konut başlangıçları istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.405 ve 1.413 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası politika faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası politika faiz kararı ne olacak?
Sileceğe tüneyip seyahat etti! Gören şaşkınlığını gizleyemediSileceğe tüneyip seyahat etti! Gören şaşkınlığını gizleyemedi
SPK onayladı! Margün Enerji halka arz ne zaman?SPK onayladı! Margün Enerji halka arz ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'la tam bir mutabakat içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'la tam bir mutabakat içindeyiz

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Bakan Muş'tan 'stokçuluk iddiasına' açıklama

Bakan Muş'tan 'stokçuluk iddiasına' açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.