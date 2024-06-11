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Borsa güne yükselişle başladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.06.2024 10:11
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 10.003,41 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,66 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,15 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,50 puan ve yüzde 0,05 artarak 10.003,41 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,07 azalış kaydetti.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,39 azalışla 9.997,91 puandan tamamladı. Böylece endeks, marttan bu yana ilk kez üst üste beş işlem günü düşüş kaydetti. Borsada kazançlar üzerinden vergi iddiasına da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan net yanıt geldi. Yılmaz, böyle bir verginin söz konusu olmadığını söyledi.

KÜRESEL PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

Öte yandan, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tüketim ağırlıklı değil, daha çok üretim, ihracat, yatırım ağırlıklı bir büyüme kompozisyonuyla yolumuza devam ediyoruz. Enflasyonla mücadele ederken bir taraftan da büyümeyi ve istihdamı sürdürme çabası içindeyiz." dedi.

"BORSA KAZANÇLARI ÜZERİNDEN VERGİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Borsa kazançları üzerinden bir verginin söz konusu olmadığını ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu konuda yapılan spekülasyonlara hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerekir. Yapılan işlemler üzerinden bir bedel alma, o da çok cüzi yani işte 'On binlerde diyelim bir, iki gibi bir şey olur mu, olmaz mı?' bunun tartışmaları yapılıyor."

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 puanın destek, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

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