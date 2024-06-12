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Borsa güne yükselişle başladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.06.2024 10:07
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 10.062,81 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 azalırken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,43 puan ve yüzde 0,11 artarak 10.062,81 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile metal eşya makina olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,68 ile bilişim oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 artışla 10.051,37 puandan tamamladı. Böylece endeks, üst üste 5 günlük düşüş serisine son verdi.

KÜRESEL PİYASALAR FED'İN FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesinin Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırdığını aktaran analistler, bugün faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesinin beklendiğini dile getirdi.

FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK

Analistler, ülkede bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, Powell'ın açıklamalarından bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin işaretler aranacağını vurguladı.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ile Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

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