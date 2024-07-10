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Borsa güne yükselişle başladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.07.2024 10:03
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 10.817,56 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,87 ile taş toprak olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,73 ile iletişim oldu.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,99 puan ve yüzde 0,19 artarak 10.817,56 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti.

DÜN SATICILI SEYİR HAKİMDİ

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 azalışla 10.796,57 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" aradıklarını vurgulamasının ardından karışık bir seyir izlendiğini belirterek, Powell'ın açıklamalarının bugün de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Powell dün, bu yılın ilk çeyreğine ait verilerin daha fazla güveni desteklemediğini bildirerek, "Ancak en son enflasyon verileri, mütevazı bir ilerleme daha gösterdi ve daha fazla iyi veri, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair güvenimizi güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları verilerinin yanı sıra Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamaların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

Express


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