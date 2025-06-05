Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 28 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,96 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 2,40 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Bugün borsada arife günü olması dolayısıyla pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.



Küresel piyasalar, ABD'de gümrük tarifeleri ve iş gücü piyasasından gelen sinyallerin büyümeye yönelik riskleri tekrar artırmasıyla karışık bir seyir izlerken gözler, bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına çevrildi.

ECB'nin üç temel politika faizini 25'er baz puan indireceği tahmin ediliyor.

Analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözlü yönlendirmelerin de önemli olduğunu belirterek, Lagarde'ın konuşmasından bankanın gelecek dönemde izleyeceği patikaya yönelik sinyallerin aranacağını söylüyor.



Yarın yurt içi piyasaların Kurban Bayramı tatili olması nedeniyle kapalı olacağını anımsatan analistler, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesinden büyümenin öne çıkacağını belirtti.

Yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinden ABD ekonomisinin gidişatı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yol haritasına ilişkin daha fazla sinyal alınacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır