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Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti (18 Eylül 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,67 değer kaybederek 13.283,55 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti (18 Eylül 2026)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 226,22 puan ve yüzde 1,67 azalışla 13.283,55 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 71,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 3,58 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü değer kaybederken, en fazla kaybeden ise yüzde 9,40 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, genele yayılan satışların etkisiyle günün ilk yarısını negatif seyirle tamamladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre, 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı yetkilendirildi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de sanayi üretiminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.400 ve 13.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Borsa İstanbul
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