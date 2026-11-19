Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,89 puan ve yüzde 0,35 azalışla 11.437,53 puana indi.

Toplam işlem hacmi 38,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,53 artarken, holding endeksi yüzde 0,21 düştü.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,86 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,71 ile kimya petrol plastik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 11.573,80 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında negatif bir seyir izledi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz-eylül dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku bu dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 artarak 173,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, ABD'de kasım ayı Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır