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Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti (29 Temmuz 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 değer kaybederek 13.644,22 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti (29 Temmuz 2026)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 43,63 puan ve yüzde 0,32 azalışla 13.644,22 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 71,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,29, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,96 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybeden ise yüzde 4,16 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda çip üreten şirketlerin hisselerindeki satış baskısının derinleşmesi ve jeopolitik gerilimlerin yeniden artmasıyla risk iştahı azalırken gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ve yurt dışında ise Fed'in faiz kararının takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.400 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
317.25
6.768.065.990,75
% -0.55
13:24
YKBNK
32.66
5.450.080.774,28
% -0.24
13:24
AKBNK
64.85
5.311.469.506,40
% -1.44
13:24
TRALT
45.32
4.750.320.536,52
% -2.45
13:24
TUPRS
299.5
4.196.490.490,75
% 2.04
13:24
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Borsa İstanbul borsa
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