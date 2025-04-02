Borsa günün ilk yarısında geriledi: BIST 100 günün ilk yarısını 9.592,13 puan ile kapattı

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,35 puan ve yüzde 0,7 azalışla 9.592,13 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 43,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi ise yüzde 0,49 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,7 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,73 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen tarifelere ilişkin süregelen belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.450 puanın destek, 9.650 ve 9.750 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

(AA)