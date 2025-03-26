Borsa günün ilk yarısında geriledi! En fazla kaybettiren...

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,43 puan ve yüzde 0,2 azalışla 9.696,16 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 61,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi ise yüzde 0,39 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,57 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin korumacı ticaret tutumuna yönelik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlere yönelik gelişmelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır