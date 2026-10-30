ŞOK'a buharlı temizlik makinesi geliyor! 31 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK raflarına bu hafta ev ve kişisel bakım odaklı pratik ürünler geliyor. Temizlikte PiranTech buharlı temizlik makinesi ile Kiwi dik süpürge dikkat çekerken, kış hazırlığı için Sinbo radyatör ve quartz ısıtıcılar öne çıkıyor. Bakım tarafında ise Braun epilasyon seti, saç düzleştiriciler, Kiwi ışıklı ayna ve tıraş makineleri yer alıyor.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

PiranTech buharlı temizlik makinesi cb 101a 4,499 TL

Kiwi 4040blf kablosuz dik süpürge 4,199 TL

Kiwi kk-3333 cam kettle 899 TL

Kiwi ksi-650 buharlı kırışık giderici 1,199 TL

Kiwi klr-1513 tiftik temizleyici 299 TL

Ledolet 9w acil durum ampul 175 TL

Ledolet sensörlü duvar lambası 175 TL

Ledolet 9w sensörlü ampul 100 TL

Sinbo sfh-6936 yağlı radyatör 1,899 TL

Sinbo sfh-3399 quartz ısıtıcı 499 TL

Braun se 3202 silk- epil 3 epilasyon aleti seti 1,999 TL

Kiwi ktb-6021 döner başlıklı diş fırçası 499 TL

Kiwi 6816 n kaş ve bıyık epilasyon cihazı 399 TL

Evo ayak bakım cihazı 250 TL

Kiwi klm-9870 fanlı ve led ışıklı ayna 599 TL

Kiwi khs-2041 dijital ısı göstergeli saç düzleştirici 750 TL

Wemara retinol 500ıu titreşimli göz kremi 15+15 ml 599 TL

Wemara uv jel sticker tırnak seti 799 TL

Aprilla ahc 5007 saç kesme makinesi 499 TL

Forever ledli cımbız 100 TL

Forever şarjlı saç düzleştirici tarak 250 TL

Nescafe classic ekonomik paket 200 g 279 TL

Elidor şampuan çeşitleri 500 ml / saç kremi 560 ml 139 TL

Arko nem krem çeşitleri 250 ml 119 TL

Duru duş jeli çeşitleri 650 ml 139 TL

Omo express fresh sıvı çamaşır deterjanı çeşitleri 840 ml 139 TL

Bu içerik 30 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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